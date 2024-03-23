Секрет довгих та пухнастих вій: як заламінувати вії в домашніх умовах

Сучасні методи догляду за віями пропонують широкий спектр процедур, але далеко не всім доступні послуги професійних косметологів. Ламінування вій желатином – це ефективна та бюджетна альтернатива салонним процедурам, яка подарує вашим віям виразність, красу та здоров'я. Робиться ця процедура просто, але результат вас вразить. Про це пише Poradum.

Переваги ламінування вій желатином:

Доступність: желатин – це недорогий та легкодоступний продукт, який можна знайти в будь-якому супермаркеті.

желатин – це недорогий та легкодоступний продукт, який можна знайти в будь-якому супермаркеті. Простота: процедура ламінування в домашніх умовах не потребує спеціальних навичок чи інструментів.

процедура ламінування в домашніх умовах не потребує спеціальних навичок чи інструментів. Безпека: желатин – це натуральний продукт, який не шкодить віям.

желатин – це натуральний продукт, який не шкодить віям. Ефективність: ламінування желатином візуально збільшує вії, робить їх більш блискучими, еластичними та підкрученими.

Рецепт ламінування вій желатином:

Інгредієнти:

15 г желатину

50 мл теплої води

1 ч. л. бальзаму для волосся

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Інструкція:

Залийте желатин теплою водою та дайте йому набрякнути протягом 10-15 хвилин. Поставте желатин на водяну баню та нагрійте його до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Додайте до желатину бальзам для волосся та ретельно перемішайте. Очистіть вії від макіяжу та знежирте їх за допомогою тоніка. Нанесіть зволожувальний крем на шкіру повік, уникаючи зони росту вій. Зафіксуйте силіконовий або ватний диск на верхній повіці. За допомогою пензлика нанесіть желатинову суміш на вії, уникаючи попадання на слизову оболонку ока. Залиште суміш на віях на 20-25 хвилин. Ретельно змийте желатин теплою водою.

Рекомендації:

Для кращого результату перед ламінуванням рекомендується знежирити вії за допомогою ватного диска, змоченого в міцелярній воді.

Не наносите желатинову суміш на слизову оболонку ока.

Якщо у вас є алергія на желатин, відмовтеся від цієї процедури.

Ламінування вій желатином – це простий, доступний та безпечний спосіб зробити ваші вії красивими, виразними та здоровими.

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