Як візуально подовжити вії: дієвий лайфхак від модниць

Під час створення макіяжу ми зазвичай прагнемо акцентувати увагу на очах. У цьому процесі вії відіграють ключову роль. Проте не завжди вони мають ідеальний вигляд.

Виявляється, причина може критися у невдалому виборі щіточки для туші. Крім того, на довжину вій суттєво впливає й техніка нанесення туші. Про це розповідає візажист Ніл Скібеллі.

Як візуально подовжити вії за допомогою туші

Секрет полягає у використанні не однієї, а кількох щіточок під час нанесення туші на вії. Така техніка дозволить надати віям додаткового об'єму та витягнутості, а погляду - виразності.

"Ми звикли використовувати універсальний підхід, але я вважаю, що краще поєднувати різні типи щіточок та засоби для вій, задіюючи ті, які максимально видовжують та насичено фарбують", - ділиться Скібеллі.

Наприклад, якщо ви використовуєте об'ємну тушу для повсякденного макіяжу, то навіть після нанесення кількох її шарів, вії не будуть достатньо видовженими. Тому оптимально застосовувати дві туші: одну для об'єму, а іншу - для подовження, щоб досягти бажаного ефекту.

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Як наносити туш

Спочатку візажист радить нанести легку туш, що візуально видовжує вії. Потім перейти до туші, яка надає об'єм та розділяє вії. Для цього можна використати вигнуту щіточку - вона не залишає грудочок.

Для більш виразного результату можна зачекати, доки туш підсохне, і нанести ще один шар. Так ви отримаєте максимально привабливий вигляд очей.

Нагадаємо, ми вже писали, як подовжити вії без туші.

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