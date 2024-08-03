Зекономте на салоні: які стильні варіанти манікюру можна зробити вдома

Хто сказав, що для шикарного манікюру обов'язково відвідувати салон? Зручні інструменти та трохи фантазії дозволять створити неповторний дизайн у домашніх умовах. Давайте розглянемо кілька простих, але ефектних ідей, які підійдуть навіть новачкам. Про це пише Радіотрек.

Мінімалізм у тренді:

Крапки-конфетті: На нейтральному тлі розставте яскраві акценти за допомогою кількох кольорових крапок. Це додасть нігтям грайливості та легкості.

На нейтральному тлі розставте яскраві акценти за допомогою кількох кольорових крапок. Це додасть нігтям грайливості та легкості. Акварельна мрія: Зануривши маленький спонжик у різнокольорову акварель, ви створите ефект легкого мазка пензлем на кінчиках нігтів. Такий дизайн виглядає ніжно і повітряно.

Зануривши маленький спонжик у різнокольорову акварель, ви створите ефект легкого мазка пензлем на кінчиках нігтів. Такий дизайн виглядає ніжно і повітряно. Френч у новому звучанні: Забудьте про класичний білий френч! Спробуйте поекспериментувати з кольором або шириною смужки. Спеціальні трафарети або штампи значно полегшать завдання.

Геометричні візерунки:

Хвилі пристрасті: Тонкий пензлик допоможе створити плавні лінії, які нагадують морські хвилі. Ви можете використовувати один або кілька кольорів, експериментуючи з контрастами.

Тонкий пензлик допоможе створити плавні лінії, які нагадують морські хвилі. Ви можете використовувати один або кілька кольорів, експериментуючи з контрастами. Сердечні справи: Наклейки з сердечками – швидкий і ефектний спосіб додати ніжності вашому манікюру. Розмістіть їх на одному або кількох нігтях.

Кольоровий вибух:

Райдужний мікс: Кожен ніготь – інший колір! Цей яскравий дизайн підійде для сміливих і креативних натур.

Кожен ніготь – інший колір! Цей яскравий дизайн підійде для сміливих і креативних натур. Блискучий акцент: Додайте трохи блиску в ваше життя за допомогою блискіток або шимерного лаку. Нанесіть їх на весь ніготь або створить невеликий акцент.

Професійні поради:

Підготовка – запорука успіху: Перед нанесенням лаку обов'язково зробіть ванночку для рук, обробіть кутикулу і знежирте нігтьову пластину.

Перед нанесенням лаку обов'язково зробіть ванночку для рук, обробіть кутикулу і знежирте нігтьову пластину. Якісні інструменти: Використовуйте якісні лаки, базове і верхнє покриття, щоб ваш манікюр тримався довше.

Використовуйте якісні лаки, базове і верхнє покриття, щоб ваш манікюр тримався довше. Терпіння і акуратність: Не поспішайте, кожен шар лаку наносіть тонким шаром і ретельно просушуйте.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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