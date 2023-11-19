З'їдять за лічені секунди: Як приготувати неймовірно ніжний та ароматний гарбузовий манник
Як зробити манник з гарбузом
Солодкий гарбуз – ідеальна осіння страва, але його можна використовувати не лише для приготування крем-супу чи каш, це чудовий компонент десертів та випічки.
Ось простий рецепт смачного гарбузового манника від SHUBA, який ви можете легко приготувати в домашніх умовах за чотири кроки. Для підкреслення всіх смаків занурте цей чудовий гарбузовий манник в карамельну помадку.
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Інгредієнти:
- Манна крупа - 250 г
- Кефір - 250 г
- Яйця курячі - 2 шт.
- Цукор - 100 г
- Цукор ванільний - 1 ст. л.
- Масло вершкове - 80 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Пюре гарбузове - 200 г
- Кориця мелена - за смаком
- Гарбузове насіння - за смаком
Приготування:
- Манку залийте кефіром, добре перемішайте та залиште набухати на 10-15 хвилин.
- У іншій мисці збийте яйця з цукром та ванільним цукром до отримання пухкої маси. Додайте розтоплене, але не гаряче вершкове масло та перемішайте з манкою, додаючи розпушувач.
- Натріть гарбуз або приготуйте пюре та додайте до тіста. Приправте корицею і добре перемішайте.
- Розподіліть тісто у форму для випікання, вирівняйте поверхню та посипте гарбузовим насінням. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 35-45 хвилин.
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