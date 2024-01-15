Зроблять волосся здоровим та сяючим: 5 рецептів домашніх шампунів

Сучасний ринок пропонує широкий вибір шампунів на будь-який смак і гаманець. Однак іноді хочеться спробувати щось нове, наприклад, зробити шампунь самостійно. Домашні шампуні мають ряд переваг перед магазинними: вони натуральні, безпечні для здоров'я та екологічно чисті.

Про це пише Ukr.media.

Для нормального волосся

Желатиновий шампунь. Залийте 1 столову ложку желатину 5 столовими ложками води і залиште на 40 хвилин. Потім підігрійте на водяній бані, доки желатин не розчиниться. Процідіть і додайте 1 жовток. Нанесіть шампунь на волосся і залиште на 20 хвилин. Змийте теплою водою.

Медово-жасминовий шампунь. Змішайте по 1 столовій ложці меду і відвару квіток жасмину. Додайте 2 столові ложки будь-якого шампуню. Зберігайте в холодильнику до 1 місяця.

Для сухого волосся

Рицина і яйце. Змішайте 2 столові ложки касторової олії з 1 яйцем. Нанесіть шампунь на волосся і залиште на 30 хвилин. Змийте теплою водою.

Для жирного волосся

Кора дуба. Заваріть 100 грамів кори дуба в 1 літрі окропу. Відіжміть сировину і процідіть. Нанесіть шампунь на волосся і залиште на 5 хвилин. Змийте теплою водою.

Читайте також:Як правильно мити голову, щоб волосся сяяло: топ-2 лайфхаки

Для будь-якого типу волосся

Банановий шампунь. Розім'яти 1 банан, додати 1 жовток і 1 столову ложку лимонного соку. Нанесіть шампунь на волосся і залиште на 20 хвилин. Змийте теплою водою.

Поради

Перед застосуванням домашнього шампуню обов'язково протестуйте його на невеликій ділянці шкіри, щоб переконатися, що у вас немає алергії.

Зберігайте домашні шампуні в холодильнику не більше 2 днів.

Якщо ви використовуєте кілька інгредієнтів, переконайтесь, що вони сумісні між собою.

Індивідуальний підхід

Результат застосування домашнього шампуню залежить не тільки від рецепту, але й від індивідуальної структури волосся. Якщо вам не підходить один рецепт, спробуйте інший.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Нагадаємо, ми вже писали, як відростити довге та здорове волосся.