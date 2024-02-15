Зробите тільки гірше: які дерева не можна білити навесні

Навесні на дачі з'являється безліч справ: перекопати грядки, підготувати ґрунт, підживити і побілити дерева. Чи потрібно обробляти так усі дерева? Основна мета побілки - захистити рослини від шкідників та сонячних опіків. Так, більшості дерев така процедура необхідна. Але деяким достатньо просто дати спокій.

Про це пише prostoway.

Досвідчені садівники не радять білити молоді саджанці, адже вони ще слабкі, а стовбур та кора остаточно не сформувалися. Побілка може зашкодити їх розвитку. Рекомендується починати такі процедури лише після досягнення трирічного віку.

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Ще одна категорія дерев, яким це зайве, - пошкоджені та хворі екземпляри. Спочатку їм потрібне лікування, щоб загоїлися рани, ушкодження. Це допоможе набратися сил для відновлення та плодоношення.

Отже, перед тим як білити всі дерева на дачі, оцініть їх стан і вік - і деяким краще дати відпочинок.

Нагадаємо, ми вже писали, чим білити дерева на весну.

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