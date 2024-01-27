Чим білити дерева на весну: Садівники назвали найкращий захист від хвороб та шкідників

Як побілити дерева взимку, щоб захистити рослини від шкідників та хвороб

Захисна побілка – це ефективний та доступний спосіб захисту ваших плодових дерев від шкідливих факторів довкілля, який варто застосувати у себе в саду.

Це захищає дерева від морозів та сонячних опіків, бореться з грибковими та бактеріальними інфекціями та відлякує шкідників, пише prostoway.

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Інгредієнти:

9 л води

1 кг вапна

300 г мідного купоросу

1 л гарячої води

1 столова ложка карболової кислоти

Приготування:

У відрі змішайте 9 л води та 1 кг вапна. Ретельно перемішайте до гасіння вапна. В окремій ємності розведіть 300 г мідного купоросу в 1 л гарячої води. Влийте розчин мідного купоросу в відро з вапняним розчином. Перемішайте. Додайте 1 столову ложку карболової кислоти та знову перемішайте.

Застосування:

Наносите побілку на штамби та скелетні гілки дерев щіткою або валиком.

Обробляйте дерева в суху та безвітряну погоду.

Найкращий час для побілки – рання весна або пізня осінь.

Порада:

Перед побілкою очистіть штамби дерев від старої кори та лишайників.

Для кращого прилипання побілки можна додати в розчин 100 г клею ПВА.

Не використовуйте для побілки гашене вапно, так як воно може обпалити кору дерев.

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