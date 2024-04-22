Саджанці не потрібні: як розмножити бузок за допомогою живців

Бузок – це дуже популярний декоративний кущ в Україні. Він здатен зачарувати кожного у період свого цвітіння. Не дивно, що багато хто не може встояти перед спокусою зірвати гілочку цієї рослини для прикраси домівки. Якщо ви хочете розмножити його, не поспішайте купувати нові саджанці. Існує альтернативний спосіб.

Розмноження бузку за допомогою живців може видатися непростим завданням, але знаючи всі подробиці цього процесу у вас має все вийти. Про докладний спосіб розповідає UAportal разом з "На пенсії".

Дехто практикує ставити відрізану гілку у воду для укорінення, цей метод часто не приносить бажаних результатів.

Для успішного вкорінення живців рекомендується використовувати молоді пагони, які з’явилися в кінці весни або на початку літа. Старі ж часто не приживаються. Відрізайте пагони довжиною приблизно 10-15 см, найкраще це робити вранці, коли ще не жарко і рослина достатньо зволожена.

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Не забудьте обрізати нижні листки, залишивши лише два або три. Потім у горщик додайте суміш ґрунту, піску та перліту. Перед посадкою зволожте землю і зробіть отвір для саджанця.

Перед тим як посадити пагін, замочіть його в засобі для вкорінення. Після цього можна висаджувати живці, помістивши їх в отвір і акуратно ущільнивши ґрунт навколо. Їх можна садити по кілька штук, але так, щоб листя не торкалось одне одного. Горщик з живцями слід тримати в теплому місці.

Для живців бузку не потрібно інтенсивне освітлення. Поливайте їх, коли верхній шар ґрунту висихає. Горщик можна накрити поліетиленовим пакетом з декількома отворами для вентиляції.

Перед висадкою в ґрунт, горщик з живцями слід винести на сонце. Важливо, щоб земля не була занадто вологою під час посадки.

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