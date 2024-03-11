Найдавніший на планеті: в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років

Новітні дослідження показали, що найдавніший викопний ліс на Землі розташований на південному заході Англії. Цей лісовий масив, датований приблизно 390 мільйонами років тому, старший за раніше відомі скам'янілості лісу в штаті Нью-Йорк віком 386 мільйонів років.

Відкриття було опубліковане в Journal of the Geological Society. Знахідка відноситься до Девонського періоду, коли територія сучасної Великої Британії була частиною стародавнього материка Лаврентія та мала теплий, посушливий клімат. Про це пише IFL. Science.

Виявлений ліс складався з пальмоподібних дерев, відомих як кладоксилові рослини - вимерлого виду, споріднених з папоротями. Ці хвойні мали довге стебло, схоже на пальмове листя, проте насправді це були гіллясті гілки. Кладоксилові дерева сягали 2-4 метрів заввишки.

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Крім решток дерев, науковці знайшли також скам'янілі рештки іншої девонської флори та деяких стародавніх членистоногих тварин. Відкриття є першим прикладом справжнього найдавнішого лісу на Землі, де дерева росли поруч одне з одним.

На думку вчених, кладоксилові ліси могли діяти як біогеоморфні агенти, формуючи рельєф, сприяючи накопиченню відкладень та змінюючи навколишнє середовище. Це стало поштовхом до перетворень наземних ландшафтів та біосфери в цілому близько 390 мільйонів років тому, коли ліси почали активно зростати та заселяти сушу.

Нагадаємо, науковці знайшли у Чорнобилі істот, на яких не вплинула радіація.

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