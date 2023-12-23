Салат на Святвечір: рецепт 'хрустких глив'

Цей салат з хрустких глив з ароматною заправкою стане чудовою закускою або доповненням до основної страви. Приготувати його можна за менш ніж пів години. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

Гливи свіжі - 300 г

Вода - 2 л

Сіль - 1 ст. л.

Лавровий лист - 3 шт.

Перець духмяний горошком - 3 шт.

Перець чорний горошком - 7 шт.

Цибуля червона ріпчаста - 1 шт.

Зелень - за смаком

Для заправки:

Сіль - 1/3 ч. л.

Перець чорний мелений - 1/3 ч. л.

Часник - 2 зубчики

Олія соняшникова - 50 мл

Оцет яблучний - 40 мл

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Приготування

Цибулю нарізати півкільцями і залити холодною водою на 3 хвилини. Воду злити. У сотейник вилити воду, додати сіль, перець, лавровий лист і гриби. Готувати на середньому вогні 10-15 хвилин, до готовності. Готові гриби остудити. Для заправки змішати сіль, перець, пропущений через прес часник, оцет і олію. Гливи нарізати, додати цибулю, нарізану зелень і заправку. Перемішати.

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