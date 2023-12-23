Салат на Святвечір: рецепт "хрустких глив"
Салат на Святвечір: рецепт 'хрустких глив'
Цей салат з хрустких глив з ароматною заправкою стане чудовою закускою або доповненням до основної страви. Приготувати його можна за менш ніж пів години. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Гливи свіжі - 300 г
- Вода - 2 л
- Сіль - 1 ст. л.
- Лавровий лист - 3 шт.
- Перець духмяний горошком - 3 шт.
- Перець чорний горошком - 7 шт.
- Цибуля червона ріпчаста - 1 шт.
- Зелень - за смаком
Для заправки:
- Сіль - 1/3 ч. л.
- Перець чорний мелений - 1/3 ч. л.
- Часник - 2 зубчики
- Олія соняшникова - 50 мл
- Оцет яблучний - 40 мл
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Приготування
- Цибулю нарізати півкільцями і залити холодною водою на 3 хвилини. Воду злити.
- У сотейник вилити воду, додати сіль, перець, лавровий лист і гриби. Готувати на середньому вогні 10-15 хвилин, до готовності. Готові гриби остудити.
- Для заправки змішати сіль, перець, пропущений через прес часник, оцет і олію.
- Гливи нарізати, додати цибулю, нарізану зелень і заправку. Перемішати.
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