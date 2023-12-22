Ідеально до різдвяного столу: рецепт грибної мачанки
Ця ароматна підлива з сушених білих грибів - справжня перлина карпатської кухні. Вона відмінно підійде для пісного святкового столу. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- 100 г сушених білих грибів
- 2 л води
- 1 морква
- 1 цибуля
- сіль за смаком
- чорний мелений перець за смаком
- 50 мл олії
- 5 ст. л. борошна
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Приготування:
- Залийте гриби холодною водою і залиште на 30 хвилин. Потім воду злийте і добре промийте гриби.
- Промиті гриби залийте чистою водою, доведіть до кипіння, посоліть і варіть на повільному вогні 30 хвилин.
- Тим часом дрібно наріжте цибулю і натріть моркву на крупній тертці.
- Обсмажте цибулю і моркву на олії до золотистого кольору.
- Відваріть гриби, процідіть і розділіть на дві частини. Одну частину відвару поставте підігріватися, а другу - охолодіть.
- Половину грибів наріжте невеликими шматочками, а іншу половину подрібніть разом з цибулею і морквою в блендері.
- На сухій сковороді обсмажте борошно до золотистого кольору. Поступово вливайте охолоджений грибний відвар, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудки.
- Влийте борошняну суміш в гарячий грибний відвар, добре перемішайте. Додайте подрібнені гриби з цибулею і морквою, посоліть і поперчіть за смаком. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
- Перелийте грибну підливу в сервірувальний посуд і подавайте до святкового столу.
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