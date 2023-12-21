Як приготувати різдвяний узвар: рецепт
Узвар готується з сухофруктів й інколи спецій. Його подають на Святвечір разом 12 пісними стравами. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Слива сушена – 200 г
Сушені яблука – 200 г
Сушена груша – 200 г
Цукор – 3 ст. л.
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Спосіб приготування:
Сухофрукти промийте. Налийте у каструлю 5 літрів води та доведіть її майже до кипіння.
У воду покладіть сухофрукти, доведіть до кипіння й кип’ятіть на легкому вогні 2 хвилини.
Вимкніть вогонь, додайте цукор і перемішайте.
Залиште настоюватись під кришкою 5-6 годин. Процідіть та подавайте.
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