Окраса різдвяного столу: рецепт пісних голубців з картоплею

Голубці виходять смачні, соковиті та апетитні. Чудова страва до різдвяного столу. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

Капуста білоголова – 2 г

Картопля – 2 кг

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Цибуля ріпчаста – 6 шт

Олія соняшникова – за смаком

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Спосіб приготування:

В киплячу підсолену воду покладіть капусту, зачищеним боком вниз. Доведіть до кипіння й, акуратно зніміть з неї листочки, з яких зріжте потовщення.

500 г картоплі зваріть до готовності.

На дрібній терці натріть одну цибулю і решту сирої картоплі та перемішайте.

Дрібно наріжте 5 цибулин й обсмажте на олії до золотистого кольору. Потовчіть у пюре зварену картоплю.

Сиру терту картоплю, смажену цибулю і картопляне пюре змішайте. Посоліть, і поперчіть.

Викладіть на кожний листочок капусти по 1 ст. л. начинки та загортайте конвертиками. Щільно складайте їх у каструлю, перед тим на поклавши на дно обрізки з капусти.

Залийте голубці водою так, щоб вона ледь їх покривала. Зверху викладіть решту листочків капусти й накрийте кришкою. Готуйте 1 годину 30 хвилин на малому вогні.

Подавайте з підсмаженою цибулею.

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