Салат з капусти, від якого ніколи не здуватиме живіт: у чому його особливість

Капуста, улюблений овоч багатьох, може мати й неприємний побічний ефект: здуття живота. Причина цього проста: капуста багата на грубу клітковину.

Клітковина корисна для кишечника, адже вона стимулює перистальтику, покращує травлення й виводить з організму шлаки і токсини. Однак перетравлення грубої клітковини вимагає великої кількості білкових молекул та посиленої роботи шлунково-кишкового тракту.

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Слабко функціонуюча травна система може не впоратися з таким навантаженням.Це призведе до надмірного газоутворення. На щастя для любителів капустяних салатів є вихід – додавайте у страву фенхель, який запобігає газоутворенню у кишківнику.

На 4 порції салату потрібні такі інгредієнти:

Капуста – 500 грамів

Оцет хересний або яблучний – 2 ст. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Родзинки - ¼ склянки

Сіль і перець – на смак

Фенхель (цибулина з перистим листям) - 1 шт.

Насіння фенхелю – столова ложка перемелених насінин

Горіхи грецькі, нарізані та обсмажені – пів склянки

Перемішайте оцет, олію та родзинки. Посоліть і поперчіть заправку до свого смаку.

Наріжте листя фенхелю, а цибулину фенхелю та капусту натріть на великій тертці.

З'єднайте фенхель, капусту та горіхи з приготовленою заправкою. Посипте перемеленим насінням фенхелю. Додайте сіль і перець на смак і перемішайте. Смачного!

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