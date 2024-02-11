Що робити, коли від капусти здуває живіт: медичні та народні методи

Капуста доволі корисний овоч, багатий вітамінами, мінералами та клітковиною. Однак, вживання капусти може призвести до здуття живота, особливо у людей з чутливою травною системою.

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Причина цього – груба клітковина, яка міститься в капусті. Її перетравлення потребує багато білкових молекул і посиленої роботи шлунково-кишкового тракту.

Слабко функціонуюча травна система може не впоратися з таким навантаженням, що призведе до надмірного газоутворення та запорів, пише Health. А наявність сірки в капусті посилює неприємний запах газів.

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Що робити, якщо після вживання капусти здувається живіт?

Існує два способи розв'язати цю проблему:

1. Медикаментозна терапія:

Ви можете звернутися до лікаря і він припише вам ентеросорбенти, спазмолітики або піногасники

2. Народні засоби:

Ви можете спробувати настій насіння фенхелю, кропу, кмину або анісу. Також від здуття допоможе ромашковий чай, чай з м’яти. Від здуття допомагають трав’яний чай з ромашки, меліси і материнки, або ж настій кореня петрушки.

Масаж живота по часовій стрілці також здатен полегшити симптоми здуття.

Важливо:

Якщо здуття живота супроводжується сильними болями, діареєю або іншими неприємними симптомами, зверніться до лікаря.

Перед прийомом будь-яких медикаментів або народних засобів рекомендується проконсультуватися з фахівцем.

Споживання капусти може бути корисним для вашого здоров'я, але важливо знати, як правильно її вживати, щоб уникнути неприємних наслідків.

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