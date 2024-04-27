Садівники розповіли, які рослини треба висіювати у травні, щоб мати пишне літнє цвітіння

З приходом травня садівників чекає підвищення температури. Місяць представляє ідеальну можливість посіяти різноманітні квітучі рослини, які процвітають на весняному сонці.

Експерти з Королівського садівничого товариства поділилися добіркою квітучих рослин, які ідеально підходять для травневого посіву. Про це повідомляє Express.co.uk.

Чорнобривці

Завдяки їх веселому цвітінню та легкому вирощуванню чорнобривці є популярним вибором для травневої посадки. Посійте насіння чорнобривців прямо в добре дренований ґрунт і забезпечте їм багато сонячного світла, щоб стимулювати ріст і рясне цвітіння.

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Цинії

Цинії, відомі своїм сміливим і яскравим цвітінням, обов’язкові для будь-якого літнього саду. Посадіть насіння цинії в родючий ґрунт і регулярно поливайте, щоб підтримувати ґрунт постійно вологим. Завдяки широкому спектру кольорів і форм квіток цинії чудово доповнюють сад, приваблюючи метеликів і запилювачів своїм багатим нектаром цвітом.

Лаванда

Виберіть у саду сонячне місце з хорошим дренуванням і посадіть розсаду лаванди або молоді рослини, щоб вони мали місце для поширення та процвітання. Завдяки своїм ароматним листям і довговічним квітам рослини лаванди привносять нотку елегантності та спокою в будь-який сад.

Шавлія

Посадіть розсаду шавлії або молоді рослини в родючий, добре дренований ґрунт і забезпечте їм регулярний полив для сприяння здоровому росту та рясному цвітінню.

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