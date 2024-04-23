Врожай на заздрість всім: що треба посадити до Великодня згідно з народними прикметами

Великдень вже близько, а разом з ним приходить час не лише для святкових приготувань, але й для турбот про сад та город. Згідно з давніми народними віруваннями, деякі рослини - кущі, овочі - краще садити саме до цього світлого свята.

Мудрість, накопичена віками, підказує, що посадка до 5 травня, коли українці святкують Великдень, дає їм час адаптуватися на новому місці та порадувати нас щедрим врожаєм. Про це пише ТСН.

Що ж радять посадити до Великодня?

Плодові кущі:

Аґрус: Невибаглива та морозостійка ягода, яка порадує вас кислими плодами для компотів, варення та вживання в свіжому вигляді.

Невибаглива та морозостійка ягода, яка порадує вас кислими плодами для компотів, варення та вживання в свіжому вигляді. Малина: Ця ароматна ягода стане окрасою вашого саду та джерелом вітамінів.

Смородина: Чорна, червона або біла - кожна з них володіє неповторним смаком та корисними властивостями.

Чорна, червона або біла - кожна з них володіє неповторним смаком та корисними властивостями. Порічки: Ці ягоди не лише смачні, але й багаті на вітаміни та мікроелементи.

Овочі:

Картопля: Ранні сорти картоплі, посаджені до Великодня, можна буде ласувати вже на початку літа.

Ранні сорти картоплі, посаджені до Великодня, можна буде ласувати вже на початку літа. Цибуля: Цей овоч - незамінний інгредієнт для багатьох страв, тому його завжди корисно мати під рукою.

Цей овоч - незамінний інгредієнт для багатьох страв, тому його завжди корисно мати під рукою. Морква: Соковита та хрустка морква стане джерелом вітамінів та чудовою основою для салатів та інших страв.

Соковита та хрустка морква стане джерелом вітамінів та чудовою основою для салатів та інших страв. Буряк: Борщ, вінегрет, салати - з буряком можна приготувати безліч смачних та корисних страв.

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Квіти:

Іриси: Ці величні квіти стануть справжньою окрасою вашого саду.

Ці величні квіти стануть справжньою окрасою вашого саду. Півонії: Їхні пишні квіти з ніжним ароматом неодмінно піднімуть вам настрій.

Їхні пишні квіти з ніжним ароматом неодмінно піднімуть вам настрій. Хризантеми: Дані осінні квіти радуватимуть вас своїм цвітінням до заморозків.

Дані осінні квіти радуватимуть вас своїм цвітінням до заморозків. Чорнобривці: Невибагливі квіти не лише красиві, але й володіють корисними властивостями.

Невибагливі квіти не лише красиві, але й володіють корисними властивостями. Ротики: Ці яскраві квіти стануть чудовою прикрасою клумб.

Пам'ятайте:

Для посадки краще використовувати однорічні саджанці.

Не забудьте рясно полити та замульчувати посадки.

Дотримуйтеся агротехнічних правил, щоб рослини відчували себе комфортно та радували вас багатим врожаєм та пишним цвітінням.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно першим висадити на Великдень.

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