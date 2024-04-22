Що потрібно першим з‘їсти на Великдень: це знають не всі

Великодній піст, який триває 48 днів, є одним з найсуворіших у християнській традиції. Тому важливо правильно розпочати вживання скоромної їжі після його закінчення. Час розговляння залежить від часу походу на великодню юслужбу. Крім того, є певні правила виходу з посту, про які варто знати. Про це пише УНІАН.

Коли можна розговлятися:

Якщо ви вночі були на службі: одразу після літургії та причастя.

одразу після літургії та причастя. Якщо ви вранці відвідали церкву: після приходу додому.

після приходу додому. Якщо ви з якоїсь причини не були в церкві: після закінчення всіх служб.

Як розговлятися:

Почніть з невеликої порції легкої їжі, щоб не перевантажити травну систему.

Віддавайте перевагу натуральним продуктам: м'ясу, рибі, сиру, овочам, фруктам.

Не вживайте алкогольні напої у великих кількостях.

Протягом дня пийте багато води.

Що обов'язково має бути на Великдень:

Паска: символ тіла Христового.

символ тіла Христового. Крашанки: символ крові Христової.

символ крові Христової. Сир або сирна паска: символ Великого посту.

символ Великого посту. М'ясо: символ багатства та ситого життя.

символ багатства та ситого життя. Сіль: символ очищення та захисту.

символ очищення та захисту. Хрін: символ гіркоти розп'яття.

символ гіркоти розп'яття. Червоне вино: символ крові Христової.

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Що робити на Великдень: традиції

Зібрати великодній кошик.

Надіти святковий одяг.

Відвідати богослужіння.

Накрити святковий стіл.

Поділитися паскою та яйцями з близькими.

Позмагатися в розбиванні яєць.

Приймати гостей.

Давати милостиню нужденним.

Відвідати могили померлих родичів (після Великодня).

Чого не можна робити на Великдень: заборони

Важко працювати.

Переїдати та вживати багато алкоголю.

Проводити магічні ритуали.

Влаштовувати генеральне прибирання.

Робити ремонт.

Працювати в саду та на городі.

Їздити на кладовище (для цього є спеціальні поминальні дні).

Пам'ятайте, що Великдень - це не просто день рясних трапез, а й свято духовного очищення та єднання з близькими.

Нагадаємо, ми вже писали, що обов‘язково має бути у Великодньому кошику.

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