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Що потрібно першим з‘їсти на Великдень: це знають не всі

Ціхоцька Марія

Що потрібно першим з‘їсти на Великдень: це знають не всі
Є певні правила виходу з посту, про які варто знати

Великодній піст, який триває 48 днів, є одним з найсуворіших у християнській традиції. Тому важливо правильно розпочати вживання скоромної їжі після його закінчення. Час розговляння залежить від часу походу на великодню юслужбу. Крім того, є певні правила виходу з посту, про які варто знати. Про це пише УНІАН.

Коли можна розговлятися:

  • Якщо ви вночі були на службі: одразу після літургії та причастя.
  • Якщо ви вранці відвідали церкву: після приходу додому.
  • Якщо ви з якоїсь причини не були в церкві: після закінчення всіх служб.

Як розговлятися:

  • Почніть з невеликої порції легкої їжі, щоб не перевантажити травну систему.
  • Віддавайте перевагу натуральним продуктам: м'ясу, рибі, сиру, овочам, фруктам.
  • Не вживайте алкогольні напої у великих кількостях.
  • Протягом дня пийте багато води.

Що обов'язково має бути на Великдень:

  • Паска: символ тіла Христового.
  • Крашанки: символ крові Христової.
  • Сир або сирна паска: символ Великого посту.
  • М'ясо: символ багатства та ситого життя.
  • Сіль: символ очищення та захисту.
  • Хрін: символ гіркоти розп'яття.
  • Червоне вино: символ крові Христової.

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Що робити на Великдень: традиції

  • Зібрати великодній кошик.
  • Надіти святковий одяг.
  • Відвідати богослужіння.
  • Накрити святковий стіл.
  • Поділитися паскою та яйцями з близькими.
  • Позмагатися в розбиванні яєць.
  • Приймати гостей.
  • Давати милостиню нужденним.
  • Відвідати могили померлих родичів (після Великодня).

Чого не можна робити на Великдень: заборони

  • Важко працювати.
  • Переїдати та вживати багато алкоголю.
  • Проводити магічні ритуали.
  • Влаштовувати генеральне прибирання.
  • Робити ремонт.
  • Працювати в саду та на городі.
  • Їздити на кладовище (для цього є спеціальні поминальні дні).

Пам'ятайте, що Великдень - це не просто день рясних трапез, а й свято духовного очищення та єднання з близькими.

Нагадаємо, ми вже писали, що обов‘язково має бути у Великодньому кошику.

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