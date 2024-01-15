Садівники закликали обрізати три рослини у січні для їх 'плідного цвітіння' навесні

Січень є чудовим місяцем для обрізання певних рослин, оскільки вони зараз перебувають у стані спокою. Так вважає експерт із садівництва Крейг Вілсон.

У коментарі Express фахівець сказав, що з настанням зимових холодів настав час надягати садові рукавички для обрізки. "Поки решта саду відпочиває, це ідеальна можливість сформувати та підготувати свої рослини до майбутньої весни", – додав Вілсон.

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Першими у січні він порадив обрізати ліани гліцинії. За словами Крейга, регулярна обрізка цієї рослини забезпечує більш "плідне цвітіння" протягом усього сезону цвітіння.

Він додав: "У середині зими обріжте бічні пагони, вкорочені минулого літа, до двох-трьох бруньок від основи, щоб покращити структуру рослини та спрямувати енергію на формування весняних квітів. Тоді ви захочете видалити будь-який небажаний або надмірний ріст, особливо навколо вікон і жолобів, щоб зберегти форму та контролювати розмір рослини".

Також у січні варто зайнятися обрізкою троянд, щоб стимулювати зростання.

Експерт пояснив: Наприкінці зими або ранньою весною виріжте всю мертву, пошкоджену або хвору деревину та обріжте решту гілок до бруньки, спрямованої назовні, щоб сформувати кущ і сприяти росту назовні.

"Після цього відкрийте центр куща, видаливши всі гілки, що ростуть усередину. Це допоможе покращити циркуляцію повітря та проникнення світла, зменшуючи ризик захворювань і сприяючи здоровому цвітінню", – додав він.

Зимової обрізки потребує й клематис. Слід обов’язково видалити мертві або слабкі стебла, а також зрізати стебла, що залишилися, до сильних бруньок, щоб стимулювати новий ріст і цвітіння.

Крейг Вілсон закликав садівників дотримуватися інструкцій з обрізки, щоб забезпечити здоровий ріст і цвітіння рослин.

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