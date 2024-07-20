Садівники пояснили, як доглядати за гортензією, щоб вона щороку давала більші квіти

Гортензії підходять для садів будь-якого розміру. Ці рослини, як правило, цвітуть набагато довше, ніж інші.

За словами експертів із садівництва, підживлюючи кущі гортензії лише у двох точках можна покращити цвітіння. Про це повідомляє Express.co.uk.

Добриво може покращити як потужність, так і інтенсивність цвітіння, особливо якщо застосувати його у відповідний час. Перший раз удобрюйте гортензії безпосередньо перед або відразу, коли вони виходять зі стану спокою наприкінці зими або ранньою весною.

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Підживлення в цей момент допоможе гортензії озеленіти і підбадьоритися на сезон. Під час удобрення в цей період експерти рекомендують використовувати компост або добриво з повільним вивільненням, щоб рослина не створювала надто багато листя.

Другий період удобрення – безпосередньо перед тим, як гортензії зацвітуть. Якщо гортензії цвітуть наприкінці весни та на початку літа, чекайте, коли вони розпускаються бруньки та безпосередньо перед розпусканням цвітіння на початку літа.

Якщо гортензії зацвітуть наприкінці літа/початку осені, відкладіть підгодівлю другою дозою до кінця літа. Під час другої дози добрива садівники захочуть застосувати добриво, яке містить більше фосфору та калію, ніж азоту.

Азот важливий для росту листя та стебла, але фосфор і калій є ключовими елементами для сили цвітіння.

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