Садівники пояснили, як правильно доглядати за тюльпанами, щоб вони цвіли довше

Доглядати за тюльпанами досить просто. Цибулини можна залишати в землі з року в рік.

Однак фахівці називають одну помилку, яка може поставити під загрозу цибулини. Йдеться про неправильний полив, повідомляє Express.co.uk.

Тюльпани, висаджені в землю, потребують дуже мало води, і можуть легко загнити або прорости грибком, якщо їх залишити у стоячій воді. Якщо говорити про полив цибулин тюльпанів у горщиках, тут варто звертати увагу на дренаж та никати надмірного поливу.

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Якщо верхній шар, 2,5 см ґрунту в контейнері сухий, дайте йому достатньо води, щоб зволожити його. Правильний полив допоможе тюльпанам квітнути довше.

Коли вони закінчують цвітіння, цибулини починають нарощувати сили і випускати квіткові бруньки на наступний рік. Це найважливіша пора року, коли рослини потребують догляду та уваги.

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