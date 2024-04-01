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Садівники пояснили, як правильно доглядати за тюльпанами, щоб вони цвіли довше

Анастасія Крищук

Садівники пояснили, як правильно доглядати за тюльпанами, щоб вони цвіли довше

Доглядати за тюльпанами досить просто. Цибулини можна залишати в землі з року в рік.

Однак фахівці називають одну помилку, яка може поставити під загрозу цибулини. Йдеться про неправильний полив, повідомляє Express.co.uk.

Тюльпани, висаджені в землю, потребують дуже мало води, і можуть легко загнити або прорости грибком, якщо їх залишити у стоячій воді. Якщо говорити про полив цибулин тюльпанів у горщиках, тут варто звертати увагу на дренаж та никати надмірного поливу.

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Якщо верхній шар, 2,5 см ґрунту в контейнері сухий, дайте йому достатньо води, щоб зволожити його. Правильний полив допоможе тюльпанам квітнути довше.

Коли вони закінчують цвітіння, цибулини починають нарощувати сили і випускати квіткові бруньки на наступний рік. Це найважливіша пора року, коли рослини потребують догляду та уваги.

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