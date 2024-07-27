Садівники назвали п'ять головних завдань, які потрібно виконати у серпні

Серпень – один із найкращих місяців у році, щоб вийти на вулицю та насолодитися погодою. Наступного місяця садівників чекає багато робіт, починаючи від обрізки до стрижки, мульчування та прополки.

Експерти з садівництва поділилися, яку роботу потрібно виконати наступного місяця, щоб мати квітучий сад на наступні місяці. Про це повідомляє Express.co.uk.

Живоплоти

Обріжте живопліт так, щоб основа була трохи ширшою за верх, щоб дозволити світлу досягати низу. Живі огорожі з тисів і листяних дерев відростають зі старої деревини.

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Живці чагарнику

Це може бути Choisya, Escallonia, Euonymus вічнозелений, Lonicera ligustrina var, yunnanensis та хвойні. Зріжте стебло довжиною 10-15 см від зростання поточного сезону. Видаліть м’які кінчики та все листя, крім чотирьох верхніх.

Занурте стебла в горщики з зернистим компостом до перших листочків, полийте та накрийте переробленим пластиковим пакетом. Вони повинні вкоренитися за кілька тижнів.

Жоржини та інші квіти

Жоржини цвітуть до самих заморозків, і рослини вже повинні бути кущистими і добре розгалуженими, але якщо ні, прищипніть кінчики, що ростуть. Видаліть конусоподібні зів’ялі квіти і залиште нові жирні круглі бутони.

Насіння

Зріжте стебла стручків і помістіть їх у паперові пакети або покладіть у лотки для насіння, вистелені газетою. Після висихання витягніть насіння та зберігайте у маркованих контейнерах для посіву наступного року. Агапантус, чорнуху та витривалу герань легко виростити із зібраного насіння.

Пересохлі газони

Якщо газон став жовтим або коричневим під час тривалих посушливих періодів, поливати його марнотратно і непотрібно. Трава незабаром знову позеленіє від дощу.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та чагарники.

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