Садівники назвали 5 рослин, які потрібно обрізати вже зараз

Липень – це розпал літа, коли сади сяють яскравими барвами, а температура сягає найвищих значень. Проте, попри спеку, робота в саду не закінчується. Насправді липень – це один з найважливіших місяців для обрізки рослин, окрім регулярного поливу.

Деякі садівники не завжди знають, які рослини потребують обрізки саме в липні. Адже, окрім правильної техніки, важливо ще й вчасно подбати про своїх зелених друзів. Щоб допомогти вам у цьому, експерт з садівництва Ендрю Конноллі поділився своїми порадами щодо "рослин, які потребують обрізки в липні для покращення їхнього цвітіння та загального стану здоров'я", пише Express.

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1. Гліцинія:

За словами Ендрю, липень – це "гарний час" для обрізки гліцинії. Необхідно обрізати зелені пагони поточного сезону до 5-6 листків від головної гілки. Це допоможе контролювати ріст рослини, а також "збільшити кількість квіткових бруньок на наступний рік".

2. Лаванда:

Липень – "ідеальний" час для обрізки лаванди після її першого цвітіння, щоб "заохотити до другого цвітіння". Обрізка лаванди дуже проста: "обріжте відцвілі стебла квітів і приблизно на дюйм поточного року, щоб зберегти рослини компактними та густими".

3. Троянди:

Просто відріжте відцвілі квіти до першого повного набору листя. Це сприятиме подальшому цвітінню та допоможе зберегти охайний вигляд троянд.

4. Квітучі чагарники:

Після цвітіння обріжте ці кущі, щоб зберегти форму та "сприяти здоровому росту". Видаліть стару деревину та будь-які гілки, що перетинаються, щоб запобігти скупченню та хворобам.

5. Плодові дерева:

Літню обрізку яблунь і груш можна проводити і в кінці липня. Це допоможе покращити освітлення та циркуляцію повітря в рослині, що, своєю чергою, "забезпечить кращу якість плодів і зменшить кількість шкідників".

Садівникам слід зосередитися на неплодоносних гілках, бічних гілках, що скупчуються, а також вкоротити нові прирости на головних гілках приблизно на третину.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та чагарники у весняний період.

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