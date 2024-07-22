Садівники назвали 5 рослин, які потрібно обрізати вже зараз
Липень – це розпал літа, коли сади сяють яскравими барвами, а температура сягає найвищих значень. Проте, попри спеку, робота в саду не закінчується. Насправді липень – це один з найважливіших місяців для обрізки рослин, окрім регулярного поливу.
Деякі садівники не завжди знають, які рослини потребують обрізки саме в липні. Адже, окрім правильної техніки, важливо ще й вчасно подбати про своїх зелених друзів. Щоб допомогти вам у цьому, експерт з садівництва Ендрю Конноллі поділився своїми порадами щодо "рослин, які потребують обрізки в липні для покращення їхнього цвітіння та загального стану здоров'я", пише Express.
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1. Гліцинія:
За словами Ендрю, липень – це "гарний час" для обрізки гліцинії. Необхідно обрізати зелені пагони поточного сезону до 5-6 листків від головної гілки. Це допоможе контролювати ріст рослини, а також "збільшити кількість квіткових бруньок на наступний рік".
2. Лаванда:
Липень – "ідеальний" час для обрізки лаванди після її першого цвітіння, щоб "заохотити до другого цвітіння". Обрізка лаванди дуже проста: "обріжте відцвілі стебла квітів і приблизно на дюйм поточного року, щоб зберегти рослини компактними та густими".
3. Троянди:
Просто відріжте відцвілі квіти до першого повного набору листя. Це сприятиме подальшому цвітінню та допоможе зберегти охайний вигляд троянд.
4. Квітучі чагарники:
Після цвітіння обріжте ці кущі, щоб зберегти форму та "сприяти здоровому росту". Видаліть стару деревину та будь-які гілки, що перетинаються, щоб запобігти скупченню та хворобам.
5. Плодові дерева:
Літню обрізку яблунь і груш можна проводити і в кінці липня. Це допоможе покращити освітлення та циркуляцію повітря в рослині, що, своєю чергою, "забезпечить кращу якість плодів і зменшить кількість шкідників".
Садівникам слід зосередитися на неплодоносних гілках, бічних гілках, що скупчуються, а також вкоротити нові прирости на головних гілках приблизно на третину.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та чагарники у весняний період.
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