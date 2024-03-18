Садівники назвали ідеальний час для обрізки троянд, щоб отримати гарне цвітіння

Обрізка – одне з основних садових завдань, як прополка та полив. Мета обрізки може бути різною – сформувати рослину, покращити здоров’я рослини або продовжити цвітіння.

Хоча обрізка сама по собі не є складною, правильний вибір часу для певних рослин має вирішальне значення. Експерти стверджують, що обрізка троянд може сприяти цвітінню та покращенню загального вигляду, повідомляє Express.co.uk.

Березень – ідеальний час для цього, оскільки ви зможете чіткіше бачити, що робите, перш ніж почнеться нове зростання.

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Для обрізки почніть з видалення мертвих або слабких стебел, які здаються коричневими. Це запобіжить поширенню будь-якої хвороби.

Це також дозволить рослині зосередитися на новому зростанні замість того, щоб витрачати поживні речовини та енергію на мертві стебла.

Просто зріжте секатором голівку трохи вище здорового листка. З цього пагона виросте нова квітка.

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