Садівники пояснили, як проста газета допоможе винищити бур'яни раз і назавжди

Бур'яни на клумбі не лише псують зовнішній вигляд, але й шкодять культурним рослинам. Однак екологічний трюк може допомогти назавжди позбутися бур’янів у саду.

Простий, але ефективний прийом передбачає використання старої газети. Про це повідомляє Express.co.uk.

Метод видалення бур’янів газетами передбачає розміщення шарів вологої газети на будь-якій ділянці саду з бур’янами та покриття ґрунтом. Це позбавить бур’яни будь-якого світла чи поживних речовин – без використання хімікатів.

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Газета поступово розкладатиметься, фактично створюючи абсолютно новий шар ґрунту. Ще одна перевага використання вологої газети полягає в тому, що вона діє як мульча протягом зимових місяців.

Волога газета допоможе зберегти вологу в ґрунті в холодні місяці, зберігаючи ґрунт пухким і запобігаючи його надто швидкому висиханню. Якщо зараз газон переповнений бур’янами, варто спробувати цю ідею.

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