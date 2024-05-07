Чим підживити полуницю в період цвітіння для багатого врожаю

Кожен садівник прагне отримати багатий урожай полуниці. І якщо вам вже відомо, чим полити часник, щоб виросли великі головки, час дізнатися, чим підживити полуницю під час та після цвітіння.

У травні для підживлення полуниці можна використовувати як мінеральні, так і органічні добрива, що містять калій, який робить ягоди смачнішими. Про це пише "Апостроф".

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Для отримання солодкої та соковитої полуниці:

Приготуйте розчин калійної селітри: розчиніть 1 чайну ложку добрива у відрі води та полийте кущики (по 0,5 л на кожен).

розчиніть 1 чайну ложку добрива у відрі води та полийте кущики (по 0,5 л на кожен). Обприскуйте кущі розчином сірчанокислого цинку (0,02%). Для обприскування також можна використовувати розчин калійної селітри.

З органічних підживлень на початку цвітіння можна полити кущики розчином коров'яку. Для цього добриво розведіть водою (1:10), потім настоюйте 3 дні і поливайте кущі з розрахунку 0,5 л під кожен.

Чим підживити полуницю після цвітіння

Коли полуниця відцвіте і почне формувати зав'язі, обприскуйте її комплексним добривом. Важливо не перестаратися і дотримуватися правильної концентрації - вона повинна бути в 2 рази меншою, ніж при поливі під корінь.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете отримати рясний урожай смачної та соковитої полуниці!

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