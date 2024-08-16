Садівники пояснили, що потрібно зробити з гліцинією у серпні, щоб збільшити кількість квітів наступного року

Гліцинія вимагає особливого догляду та потребує ретельної обрізки двічі на рік. Гліцинію потрібно зрізати в січні або лютому, а потім знову в липні або серпні.

Видалення порослі влітку забезпечує кращу циркуляцію повітря та більше сонячного світла, що досягає основи молодих приростів. Це заохочує краще дозрівання деревини та покращує шанси формування квіткових бруньок, повідомляє Express.co.uk.

Після цвітіння, в липні або серпні, рекомендується зрізати хвилясті зелені пагони приросту поточного року на п'ять-шість листків.

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Для зрілої гліцинії може знадобитися більш радикальний підхід. Для старих рослин може знадобитися серйозна обрізка, щоб видалити старі, зношені порослі або гілки, що ростуть над вікнами або виступають назовні з фасаду будівлі.

Значні скорочення можуть бути необхідними для обслуговування опорної конструкції рослини. Для цього варто вкоротити довгі гілки та видалити частини старих стебел, щоб вони були трохи вище міцної молодої гілки.

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