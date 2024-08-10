Садівники назвали три завдання, які обов'язково потрібно виконати у серпні

Серпень – це ідеальний час, щоб удосконалити сад і насолодитися ним до початку осінньої підготовки. Зокрема, у цей період потрібно виконати три важливі завдання.

До них належать обрізка, зволоження та збирання врожаю. Про це повідомляє Express.co.uk.

У серпні варто почати обрізати лаванду, троянди та вейгелу. Це просте, але ефективне завдання в поєднанні з регулярним видаленням рослин допомагає сприяти здоровому росту.

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З наближенням кінця літа важливо підтримувати сад належним чином зволоженим. Рослини, які ростуть у горщиках або контейнерах, мають ґрунт, який висихає набагато швидше, тому їм потрібно трохи більше води, щоб зберегти їх здоровими.

Малина та ожина, будуть достатньо дозрілими для збору врожаю в серпні, як і деякі овочі, такі як горох і кабачки. Не забудьте використовувати контейнер для компосту для всіх садових відходів, коли будете обрізати рослини.

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