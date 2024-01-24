Садівник сказав, що зробити з трояндами взимку, аби отримати пишні квіти навесні

Зима - це час, коли багато садівників занепокоєні тим, як доглядати за своїми рослинами. Троянди у холодний період також потребують особливого догляду.

Як повідомляє Еxpress, у січні кущі троянд потрібно укривати мульчею. А у лютому потрібно буде провести обрізку.

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Зазначається, що мульча допомагає утримувати вологу. Вона також зупиняє або принаймні перешкоджає появі бур'янів поблизу рослин.

"Троянди дуже витривалі. Якщо є можливість, замульчуйте основу, а потім в кінці лютого/початку березня обріжте на третину. Так, це виглядає кардинально, але завдяки цьому квітка відросте швидше та краще", – йдеться у повідомленні.

Експерт Лі Беркхілл, якого називають "садовий ніндзя", погоджується, що троянди потрібно обрізати на третину. Він стверджує, що обрізати троянди потрібно в лютому – перед весною. Однак єдиним винятком з цього є троянди, що плетуться. Їх слід обрізати восени, коли рослина відцвіте.

Лі Беркхілл радить:

У троянд видаліть мертві, пошкоджені або хворі стебла чистим і гострим секатором.

Обріжте стебла, що схрещуються.

Зріжте одну третину стебла до бруньки, яка звернена назовні.

Завжди мульчуйте після цього, щоб забезпечити троянду гарним харчуванням для відновлення.

Слідуючи цим порадам, ви можете допомогти своїм трояндам пережити зиму і знову розквітнути навесні.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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