Садівник пояснив, як часто потрібно обрізати троянди, щоб спонукати повторне цвітіння

Процес обрізання троянд простий, і завдяки цьому можна збільшити кількість квітів протягом літа. Мертву голову легко знайти – це квітка, яка скинула пелюстки.

Достатньо використати невеличкий ручний секатор, щоб обережно обрізати троянду. Про це повідомляє Express.co.uk.

Слід відійти від куща троянд і оцінити стан квітів. Тоді можна побачити виснажені та мертві квіти.

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Якщо робити це раз на тиждень, хоча в ідеалі це кожні три дні, можна стимулювати нове цвітіння упродовж сезону. Одиничну головку можна зрізати до початку стебла, тоді як групу мертвих головок можна зрізати до ширини пера на стеблі.

Слід намагатися уникати обрізання безпосередньо за купою мертвих головок, оскільки це залишить раптове глухе стебло, яке забере енергію у нових бутонів і квітів.

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