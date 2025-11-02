З ними завжди весело: топ порід найграйливіших собак

Якщо ви шукаєте активного чотирилапого друга, який щодня даруватиме енергію та радість, варто звернути увагу на найграйливіші породи собак. Експерти склали добірку з семи порід, які найбільше люблять рух і ігри з господарями.

Англійський спрингер-спанієль Поведінкова експертка Ерін Аскеланд із Camp Bow Wow зазначає, що спрингери — надзвичайно енергійні та чутливі собаки, які прагнуть догодити своїм господарям. Вони із задоволенням бігають, стрибають у воду, грають в апорт та перетягування мотузки. Спрингери універсальні й завжди готові освоювати нові трюки та розваги.

Шелті Ця порода не переносить бездіяльності — їм потрібне постійне заняття. Шелті чудово підходять для активних прогулянок, пробіжок та ігор-головоломок, де треба шукати смаколики носом або лапами.

Німецька вівчарка Вівчарки люблять складні завдання й із цікавістю реагують на інтелектуальні ігри. Для них фізичні вправи та навчання — це не тільки задоволення, а й спосіб підтримувати тіло і розум у чудовій формі.

Пудель За словами Ліз Гіббс, колишньої працівниці зоопарку, пудель — не лише елегантний собака з ефектною зачіскою, яка колись допомагала плавати в холодній воді. Вони дуже розумні і люблять інтерактивні іграшки, що дозволяють залишатися активними та задіяними.

Бордер-колі Ці собаки мають феноменальний розум і невичерпну енергію. Створені для роботи на пасовищі, вони потребують постійного руху, завдань і стимуляції. Бордер-колі із задоволенням виконують команди та проявляють спритність у будь-яких іграх.

Лабрадор-ретривер Серед сімейних порід лабрадори виділяються грайливістю та доброзичливістю. Аскеланд зазначає, що вони часто буквально "одержимі" тенісними м’ячами та можуть грати в апорт без кінця. Також лабрадори обожнюють м’які іграшки, з якими можуть проводити години.

Доберман Попри репутацію сторожових собак, добермани чутливі, віддані та ніжні. Вони швидко прив’язуються до господарів і потребують постійної уваги. Фахівці радять забезпечити їм міцні іграшки для активних ігор на переслідування та перетягування.

Ці породи ідеально підходять для тих, хто хоче активного, допитливого і грайливого друга, готового проводити час у русі та взаємодії з сім’єю.

