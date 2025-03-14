З ними варто бути обережним: топ найагресивніших порід собак

Нове дослідження вказує на те, що людям варто з обережністю ставитися до собак із золотистим забарвленням шерсті. Чихуахуа, німецькі вівчарки та представники інших порід здавна вважаються вірними друзями людини.

Але останні наукові дослідження допомагають краще зрозуміти наших улюбленців, і не всі висновки, на жаль, тішать власників собак. Про це пише Daily Mail.

Вчені з Королівського ветеринарного коледжу у Лондоні провели дослідження, результати якого виявили неочікувану сторону характеру однієї з найулюбленіших порід. Хоча ці собаки здаються милими й доброзичливими, рівень їхньої агресії виявився майже вдвічі вищим, ніж у більшості інших порід.

Йдеться про англійських кокер-спанієлів. Дослідження показали, що середній рівень агресії у собак різних порід становить близько 2,2%. А от серед кокер-спанієлів цей показник сягає 4%. Зокрема, найбільш схильними до агресивної поведінки виявилися тварини із золотистим забарвленням: агресію у них спостерігали у 12% випадків, а також вони частіше були галасливими.

Англійський кокер-спанієль входить до числа найпопулярніших собак-компаньйонів у світі, однак даних про захворювання цієї породи донедавна було небагато. Щоб заповнити цю прогалину, вчені проаналізували інформацію щодо 2318 представників породи по всій Великій Британії, використовуючи ветеринарні записи.

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Дослідники вивчили такі фактори, як вік собак, стать, чи були вони стерилізовані, вага, поширені хвороби, тривалість життя та основні причини смерті. Агресивна поведінка посіла шосте місце серед найпоширеніших проблем зі здоров'ям у цієї породи, поступаючись таким розладам, як хвороби анальних залоз і діарея. Крім того, понад 230 собак страждали на ожиріння, а найбільш поширеною хворобою виявилася пародонтальна — вона була виявлена у близько 20% досліджених тварин. Щодо смертності серед цуценят, найчастішою причиною була неоплазія — патологія, пов’язана з неконтрольованим ростом клітин, яка часто призводить до утворення пухлин.

Окрему увагу вчені приділили впливу кольору шерсті на здоров'я та поведінку. Аналіз понад 64% собак показав, що кокер-спанієлі із золотистою шерстю частіше виявляли агресію. Навпаки, найбільш спокійними були ті, хто мав коричневе забарвлення.

Дослідники зазначають, що ці висновки збігаються з результатами попередніх робіт: однотонні собаки, особливо з рудою або золотою шерстю, частіше демонструють ознаки агресії, ніж дво- або триколірні. Проте механізми, що пояснюють цей зв’язок, поки що залишаються невідомими, і науковці планують подальші дослідження, аби з’ясувати причини такої поведінки.

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