З ними проблем не буде: топ найспокійніших порід собак

Є породи, які природно мають найврівноваженіший характер і ідеально підходять людям, що мріють про спокійного чотирилапого друга. Деякі учасники списку дійсно дивують: виявляється, навіть велетенські собаки можуть бути справжніми "диванними королями".

"Темперамент залежить не лише від породи, а й від виховання та умов життя, але ці вісім порід від природи схильні до спокою й розміреності", — зазначила ветеринарка Chewy Ханна Гарт.

Ось хто потрапив до топ-8:

Басет-гаунд: з сумними очима й довгими вухами, що волочаться по підлозі. "Басети — це втілення спокою й тиші. Вони можуть годинами лежати й дивитись у вікно", — каже ветеринарка Кетрін Денч.

Ірландський вовкодав: найвища порода у світі, але після короткої прогулянки з радістю розтягується біля ваших ніг і тихо сопе весь день.

Англійський бульдог: короткі прогулянки й довгий сон на дивані — його ідеальний графік. Ця порода буквально створена для домашнього затишку.

Мастиф: величезний охоронець, який більшу частину доби проводить лежачи й спостерігаючи за родиною. Гавкає рідко, зате любов віддає безмежно.

Ши-цу: маленький пухнастий буддист, який вважає головним обов'язком — сидіти на колінах і приймати ласку.

Кавалір кінг чарльз спанієль: ніжний, лагідний і надзвичайно терплячий. Ідеальний компаньйон для сімей і людей похилого віку.

Німецький дог: гігант із душею плюшевого ведмедя. Всупереч розмірам — один із найспокійніших собак у світі, якщо отримує достатньо любові й місця на дивані.

Пекінес: колишній улюбленець китайських імператорів досі поводиться як справжній монарх: ходить повільно, лягає там, де захоче, і вважає, що весь світ крутиться навколо нього.

Якщо ви шукаєте собаку, яка не влаштовуватиме щоденні марафони по квартирі й не гавкатиме на кожний шерех — ці вісім порід стануть ідеальним вибором. Головне — дати їм любов і трохи простору для сну.

