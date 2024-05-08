З ними ніколи не буде клопоту: названо вісім найспокійніших порід собак

Існують чотирилапі друзі, які люблять спокій і тишу, не виявляють агресії до незнайомців чи шуму від телевізора, і з радістю проводять час, затишно вмостившись поруч зі своїм власником, насолоджуючись мирним відпочинком. Такі собаки легко адаптуються, добре піддаються дресируванню й доброзичливі.

Якщо ваша мрія – мати поруч такого вихованця, команда UAportal рекомендує звернути увагу на список порід, які склав Good Housekeeping. Він допоможе вам знайти ідеального супутника.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієлів вважають добре вихованими компаньйонами. Їхній доброзичливий погляд та миролюбна вдача роблять цю породу ідеальними друзями.

Басети відрізняються неймовірною терплячістю та здатністю зносити будь-які незручності. Хоча вони можуть проявляти впертість, що ускладнює їх навчання.

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Ірландські вовкодави славляться своїм інтелектом та відданістю. Вони відчувають настрій своїх власників і стають надійними компаньйонами.

Французькі бульдоги – це зазвичай тихі та спокійні собаки, які чудово пристосовуються до життя у квартирі.

Бернські зенненхунди – це віддані сімейні улюбленці, які люблять як активні ігри на свіжому повітрі, так і знаходити сонячне місце, щоб подрімати.

Пекінеси – це порода, яка відома своєю відданістю та дружелюбністю. Існує навіть легенда, що вони були виведені самим Буддою. Ця порода може уживатися з дітьми, хоча і віддає перевагу спокійному домашньому оточенню.

Ньюфаундленди – це величезні, але добродушні гіганти, які вносять атмосферу спокою та гармонії у будь-який дім.

Бурбулі – це порода, яка швидко завойовує любов та прихильність, стаючи невід’ємною частиною сім’ї.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 5 порід собак найкраще підходять для людей похилого віку.

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