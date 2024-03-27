Експерти назвали найкращі породи собак, яких легко утримувати у квартирі (фото)

Життя в квартирі не означає, що ви не можете мати пухнастого компаньйона. Існує багато порід собак, які прекрасно себе почувають в умовах обмеженого простору.

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Експерти The Spruce Pets зауважили, що багато собак можуть мешкати в маленьких будинках, особливо малі та середні породи, хоча деякі великі породи не виключені. І будь-якій собаці незалежно від породи може стати нудно в малому просторі, тому важливо мати час на ігри з твариною.

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Фахівці назвали породи собак, що нормально приживуть у квартирі.

Бассет хаунд – помірно енергійний, але з віком, як правило, стає менш активним. Більшість бассет-хаундів насолоджуються щоденними прогулянками, але не потребують багато вправ.

Бішон фрізе – віддані та щасливі собаки із середнім рівнем енергії. Попри те, що багато дрібних собак, як відомо, весело гавкають, бішон не надто галасливий. Щоденних ігор і прогулянок повинно бути достатньо, щоб задовольнити потреби бішона в фізичних вправах.

Бульдоги середнього розміру мають помірний рівень енергії. Необхідні регулярні фізичні вправи, але ця порода має досить низьку толерантність до активності. Зазвичай вони досить тихі, якщо не зважати на їхнє хропіння.

Кавалер Кінг Чарльз спанієль – зазвичай бадьорий і веселий, але при цьому спокійний і ніжний. Він має середній рівень енергії, що приносить користь від щоденних прогулянок та ігор. Але те, на чому він справді процвітає, — це спілкування. Ця собака може бути помірно голосною.

Чихуахуа – порода має середній або високий рівень енергії, потребує щоденних прогулянок та ігор, але її мініатюрний розмір означає, що невелика квартира є достатнім місцем. Деякі чихуахуа можуть трохи голосити.

Китайська чубата – пильний і ласкавий собака, любить проводити час зі своєю родиною. Спортивні ігри з собаками та головоломки ідеально підходять для тренування розуму та тіла.

Хорт – в глибині душі просто лежачі собаки. Хоча їм подобається добре бігати, вони не мають достатньої витривалості, щоб потребувати більше, ніж щоденні прогулянки. Ці собаки, як правило, дуже ласкаві і можуть голосно скаржитися, коли їх залишають наодинці.

Мальтійська болонка – їй потрібні базові щоденні вправи, включаючи прогулянку. Ця порода рідше голосить, ніж більшість інших маленьких собак.

Пуделі можуть добре почуватися в квартирах. Ці собаки розумні та мають помірний або високий рівень енергії. Деяким пуделям можуть знадобитися додаткові вправи, щоб вони були щасливі в маленькому домі. Але, на щастя, вони мають тенденцію бути дисциплінованими та слухняними при належному навчанні.

Фахівці також назвали породи, яких слід уникати від утримання у квартирі. Це далматини, пастуші, німецькі вівчарки, біглі, фінські шпіци чи бріари. Вони вимагають багато регулярних фізичних вправ і розумової стимуляції.

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