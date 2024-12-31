З ними буде непросто: топ порід собак, перебірливих у їжі

Якщо ви плануєте завести собаку, варто врахувати, що породи відрізняються не лише зовнішністю, а й характером. Крім того, деякі собаки більш вибагливі у харчуванні, ніж інші. Деякі породи їдять усе підряд, тоді як інші можуть їсти дуже мало або взагалі відмовлятися від їжі.

Портал Scotsman склав список із 10 порід собак, які найчастіше демонструють вибагливість у харчуванні.

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Французький бульдог. Ця порода відома своєю перебірливістю в їжі. Рекомендації включають годування у прохолодному місці, додавання курячого бульйону або годування з руки. Мальтійська болонка. Їм швидко набридає одна й та сама їжа. Якщо собака відмовляється їсти, варто запропонувати їй корм із новим смаком або текстурою. У деяких випадках навіть дитяче харчування може допомогти. Грейхаунд. Ці собаки люблять сталість. Зміни в раціоні або стрес можуть стати причиною відмови від їжі. Бішон фрізе. Вони люблять різноманітність у харчуванні, але через схильність до алергії важливо обирати їжу обережно. Часом відмова від їжі не є проблемою, якщо собака почувається добре. Пудель. Для пуделів важлива сталість у раціоні. Не варто переборщувати з ласощами, щоб уникнути відмови від основного корму. Кокер-спанієль. Якщо він не їсть, спробуйте запропонувати курячу грудку з рисом. Потім поступово змішуйте її з собачим кормом, щоб звикнути до збалансованого раціону. Бостонський тер'єр. Їхня вибагливість полягає у виборі корму. Як тільки знайдете відповідний варіант, проблем із харчуванням бути не повинно. Такса. Такси відомі своєю впертістю. Навіть їхню улюблену їжу можуть відкинути без причини. Головне — не піддаватися і дотримуватися режиму годування. Кавалер Кінг Чарльз Спанієль. Вони або їдять усе, що бачать, або взагалі відмовляються їсти. Встановлення чітких годин годування і контроль порцій допоможуть сформувати звичку. Пекінес. Ці собаки обожнюють ласощі й можуть маніпулювати господарем, пропускаючи основне годування в надії отримати щось смачніше. Важливо не піддаватися на такий "шантаж".

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