Різдво та Новий рік в Україні за новими датами: коли колядують, щедрують та посівають

Згідно з новим церковним календарем, який затверджено церквами в Україні, Різдво нині відзначається 25 грудня. Тому колядувати, щедрувати та посівати тепер треба в інші дати.

Колядки зазвичай співають на Святвечір (24 грудня) та на Різдво (25 грудня). Щедрувати тепер потрібно буде на Меланки (за новим церковним календарем 31 грудня). А посівати на Василя – 1 січня. Причому, за віруваннями, першим в хату має зайти хлопець чи чоловік.

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Колядки – це різдвяні пісні, які прославляють народження Ісуса Христа. Колядники ходять від хати до хати та вітають господарів із Різдвом, а натомість отримують смаколики або навіть "грошову винагороду"

Різдвяні колядки

"Нова радість стала", текст:

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

"Коляд, коляд, колядниця", текст колядки:

Коляд, коляд, колядниця

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок

Та давайте п’ятачок.

"Прилетіли ангелята", текст колядки:

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми руками світ благословляє.

Світ благословляє в бідній яскині –

Мир вашій хаті й вашій родині.

Нехай вашу хату все горе минає,

А щастя приходить – Христос ся рождає!

"Святий вечір", текст колядки:

Колядую, колядую,

Ковбасу чую.

Святий вечір!

А в кого, кого?

У діда свого.

Святий вечір!

Дайте ковбасу,

Я додому понесу.

Святий вечір!

Дайте круп’янку,

Потягну під лавку.

Святий вечір!

Дайте кишечку,

З’їм у затишечку.

"Добрий вечір тобі, пане господарю", текст колядки:

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

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