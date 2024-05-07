Романтичні кінострічки на вечір: фільми що допоможуть розслабитись з другою половинкою

Всі ми іноді прагнемо розслабитися та відволіктися від щоденних проблем. І що може бути краще, ніж затишний вечір з чудовим фільмом?

Ці романтичні комедії з підбірки сайту kino.24tv.ua – чудовий спосіб розслабитися, посміятися та зарядитися позитивом. Приготуйте попкорн, закутайтесь в пледі та насолоджуйтесь переглядом!

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1. "Наречена-втікачка" (1999)

Ця зворушлива історія розповідає про Меґі Карпентер, дівчину, яка злякалася заміжжя і тричі втікала з-під вінця. На її шляху зустрічається журналіст Айк Грем, який вирішує викрити "наречену-втікачку". Їхні стосунки розвиваються стрімко, але чи зможуть вони подолати всі перешкоди та знайти щастя?

2. "Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003)

Журналістка Енді Андерсон отримує незвичайне завдання: написати статтю про те, як позбутися хлопця за 10 днів. Її "жертвою" стає чарівний рекламний агент Бенджамін Беррі, який сам уклав парі зі своїм босом, що зможе закохати в себе дівчину за цей час. Чи виникнуть справжні почуття між героями, адже їхні стосунки ґрунтуються на вигадці?

3. "Чого хочуть жінки" (2000)

Нік Маршалл – успішний рекламний агент, який очікує на підвищення. Проте його плани руйнуються, коли на посаду топ-менеджера запрошують Дарсі. Щоб краще зрозуміти жінок, Нік вирішує "приміряти на себе їхню шкіру" і випадково отримує удар струмом, який дає йому можливість чути їхні думки. Цей досвід веде до низки комічних ситуацій, але також допомагає Ніку по-новому поглянути на себе та свої стосунки з жінками.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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