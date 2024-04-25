Ризикуєте привабити тарганів: які кімнатні рослини краще не тримати вдома

Багато українців намагаються вивести тарганів з власної оселі, не замислюючись про першопричину їхньої появи, а це є великою помилкою. Виявляється, винуватцями цієї проблеми можуть бути деякі кімнатні рослини.

Багато жінок дуже люблять різні домашні рослини, особливо ті з них, що мають невеликі розміри та зачаровують своєю красою, як-от орхідеї, герань чи фіалки. Однак, не всім відомо, що певні види можуть стати причиною появи в будинку тарганів, відомих своєю швидкістю та надокучливістю. Вигнати цих непроханих гостей з оселі буває вкрай непросто, тому краще заздалегідь ознайомитися з переліком рослин, які можуть спричинити такі неприємності, щоб уникнути майбутніх клопотів, пише Ukr.Media.

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Виявляється, такі рослини як фітонія, верес, бамбук та папірус можуть стати ідеальним середовищем для розмноження тарганів. Ба більше, навіть популярна серед багатьох орхідея також може спричинити зайві проблеми. Саме тому з цими кімнатними культурами варто бути акуратнішими, постійно перевіряти потаємні кути та в разі чого вдаватися до невідкладних заходів. Не слід забувати, що таргани можуть з’явитися в оселі з різних причин, включаючи їхню любов до залишків їжі у сміттєвих баках. Вони також віддають перевагу вологим місцям, тому важливо підтримувати сухість умивальника.

Щодо сміття, то оптимально його викидати не рідше ніж кожні три-чотири дні, аби не приваблювати шкідників. У випадку, якщо в житло все ж забралися "небажані гості", ефективними будуть домашні засоби, адже покупні хімікати часто бувають не такими гуманними та не завжди ефективними. Хорошими помічниками у боротьбі проти тарганів стануть нашатирний спирт і борні кульки. Крім того, різноманітні ефірні та інші ароматичні олії також можуть бути корисними, оскільки шкідники не переносять сильних ароматів, які зазвичай приємні для людей.

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