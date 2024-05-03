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Ревінь буде свіжим та смачним понад три тижні, якщо його правильно зберігати

Анастасія Крищук

Ревінь буде свіжим та смачним понад три тижні, якщо його правильно зберігати
Ревінь буде свіжим та смачним понад три тижні

Наступає сезон ревеню, тому його з'являтиметься дедалі більше у продажі. Однак чимало людей не знають, що він може залишатися свіжим до чотирьох тижнів.

Овоч має характерний смак і найкраще зберігати його в холодильнику. Однак є кілька кроків, які потрібно зробити для максимального ефекту, повідомляє Express.co.uk.

Спершу варто обрізати зайве листя, яке є на ревені. Тримати ревінь можна у харчовій плівці, але потрібно буде зробити у ній отвори, щоб газ етилен міг виходити з упаковки.

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Потім ви можете помістити стебла в ящик для хрустких продуктів морозильника. Це допоможе зберегти ревінь хрустким завдяки циркуляції повітря.

Окрім цього можна поставити ревінь вертикально в склянку води, а зверху вкрити харчовою плівкою. Інший спосіб зберігання – покласти стебла на вологий паперовий рушник і загорнути в поліетиленовий пакет. Це допоможе зберегти ревінь у холодильнику до трьох-чотирьох тижнів.

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