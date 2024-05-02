У пекарні розповіли про найкращий спосіб зберігання хліба: довго не черствітиме

Неправильне зберігання хліба вдома може призвести до появи небажаних плям плісняви, або швидкого черствіння. Однак професійні пекарі мають пораду, яка допоможе уникнути цього.

Пекарня Madelyn запевняє, що заморожування хліба – найкращий спосіб зберегти буханець свіжим якомога довше. Про це повідомляє Express.co.uk.

Можна класти вощений папір між скибочками хліба перед заморокою. Так легше буде виймати потрібну кількість.

Читайте також: Як зберігати зелень, аби вона довше залишалася свіжою

Найкраще розморозити цілу заморожену буханку можна в холодильнику на ніч. Якщо хліб залишити на столі для розморожування, існує ризик, що він розмокне.

Крім того, заморожений хліб можна випікати прямо з морозильної камери в духовці при 160 градусах протягом 25-30 хвилин.

Втім, якщо ідея з заморозкою вам не подобається, достатньо вийняти хліб із поліетиленового пакета та покласти його в папір. Зберігання хліба в пластику може сприяти розвитку цвілі.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко відмити пластикові судочки від жиру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!