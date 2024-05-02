Як зберігати зелень, аби вона довше залишалася свіжою

Зелень при правильному зберіганні може залишатися свіжою протягом тривалого періоду часу. UAportal підготував поради, які допоможуть вам у цьому.

Листова зелень

Для тривалого зберігання цієї рослини потрібно спочатку ретельно вимити її, а потім повністю просушити за допомогою салатниці або паперових рушників. Після того як зелень висохне, її слід загорнути у вологий паперовий рушник і покласти в поліетиленовий пакет, що закривається.

Пакет слід зберігати в нижній шухляді холодильника. Цей спосіб допомагає зберегти свіжість листя на довший період.

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Шпинат

Найкраще зберігати шпинат неочищеним до моменту вживання. Немитий шпинат слід покласти в пластиковий або скляний контейнер і накрити паперовим рушником, аби ввібрати зайву вологу. Потім ємність слід закрити і зберігати в холодильнику.

Капуста

За умови правильного зберігання капуста може залишатися придатною до споживання до 50 днів. Після ретельного миття та сушіння її слід загорнути в сухий паперовий рушник і зберігати в поліетиленовому пакеті, що закривається в холодильнику. Перед тим, як закрити торбинку, слід видалити з неї зайве повітря.

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