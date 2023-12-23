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Рецепт медової куті з рисом, родзинками та горіхами

Ціхоцька Марія

Рецепт медової куті з рисом, родзинками та горіхами

Неймовірно смачний рецепт куті з рисом, медом, підсмаженими родзинками й горіхами. Має дуже насичений смак. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • Рис довгозернистий - 500 г
  • Вода - 1,5 л
  • Сіль - за смаком
  • Олія соняшникова рафінована - 120 г
  • Родзинки - 200 г
  • Волоські горіхи - 150 г
  • Мед рідкий - 150 г
  • Волоські горіхи для прикраси - 50 г

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Приготування

  1. Відваріть рис у підсоленій воді до готовності, приблизно 15-20 хвилин.
  2. Перекладіть рис у друшляк і добре промийте холодною проточною водою. Дайте рідині стекти.
  3. Вимийте і обсушіть родзинки паперовими рушниками. Волоські горіхи розріжте навпіл.
  4. Розігрійте в сковороді олію без запаху. Додайте родзинки.
  5. Коли родзинки збільшаться у розмірі (набухнуть), зробіть серед них отвір і всипте горіхи.
  6. Продовжуйте смажити горіхи з родзинками на середньому вогні протягом 30 секунд.
  7. Перемішайте компоненти і продовжуйте смажити ще 30 секунд. Вимкніть вогонь, але залиште сковороду на плиті, адже процес підсмажування ще триватиме.
  8. Перекиньте родзинки з горіхами на друшляк, щоб позбавитися від зайвої олії.
  9. Викладіть рис у глибоку миску. Додайте родзинки з горіхами, мед і перемішайте.
  10. Викладіть кутю у святкову миску гіркою. Прикрасьте половинками горіхів.

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