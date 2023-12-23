Рецепт медової куті з рисом, родзинками та горіхами
Рецепт медової куті з рисом, родзинками та горіхами
Неймовірно смачний рецепт куті з рисом, медом, підсмаженими родзинками й горіхами. Має дуже насичений смак. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Рис довгозернистий - 500 г
- Вода - 1,5 л
- Сіль - за смаком
- Олія соняшникова рафінована - 120 г
- Родзинки - 200 г
- Волоські горіхи - 150 г
- Мед рідкий - 150 г
- Волоські горіхи для прикраси - 50 г
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Приготування
- Відваріть рис у підсоленій воді до готовності, приблизно 15-20 хвилин.
- Перекладіть рис у друшляк і добре промийте холодною проточною водою. Дайте рідині стекти.
- Вимийте і обсушіть родзинки паперовими рушниками. Волоські горіхи розріжте навпіл.
- Розігрійте в сковороді олію без запаху. Додайте родзинки.
- Коли родзинки збільшаться у розмірі (набухнуть), зробіть серед них отвір і всипте горіхи.
- Продовжуйте смажити горіхи з родзинками на середньому вогні протягом 30 секунд.
- Перемішайте компоненти і продовжуйте смажити ще 30 секунд. Вимкніть вогонь, але залиште сковороду на плиті, адже процес підсмажування ще триватиме.
- Перекиньте родзинки з горіхами на друшляк, щоб позбавитися від зайвої олії.
- Викладіть рис у глибоку миску. Додайте родзинки з горіхами, мед і перемішайте.
- Викладіть кутю у святкову миску гіркою. Прикрасьте половинками горіхів.
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