Рецепт коломийських картопляних книглів зі шкварками

Якщо ви відвідаєте Коломию на Прикарпатті, рекомендуємо спробувати місцеву фірмову страву -книглі з картоплі, що подаються смаженою цибулею та шкварками. Пропонуємо вам приготувати її за рецептом від Shuba.

Інгредієнти:

Сира картопля -800 г.

Варена картопля: 800 г

Яйце куряче: 1 шт.

Крохмаль кукурудзяний: 4 ст. л.

Сіль: за смаком

Для засмажки:

Сало: 100 г

Цибуля ріпчаста: 1 шт.

Паприка мелена: 1 ч. л.

Для варіння:

Вода: 3 л

Сіль: за смаком

Крохмаль: 2 ст. ложки

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Спосіб приготування:

1. Наріжте цибулю та сало. Сиру та варену картоплю натріть на терці та відцідіть рідину. Додайте яйце, сіль, крохмаль і перемішайте. Зформуйте з маси кульки і трохи їх здавіть.

2. Закип'ятіть воду з сіллю. До окропу додайте розчинені 2 ложки крохмалю в 100 мл води і перемішайте. Кульки покладіть у киплячу воду, варіть до всплывання.

3. За цей час приготуйте засмажку: на сковороді підсмажте сало, додайте цибулю і смажте разом до золотистого кольору. Посипте паприкою і вилийте готову засмажку на кульки.

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