Регулює рівень цукру в крові та допомагає схуднути: чому батат корисніший за картоплю

Батат, або солодка картопля, є одним з найпоживніших овочів у світі. Він містить широкий спектр вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які можуть принести користь для здоров'я.

Про це пише Shuba.

Калорійність і глікемічний індекс

Батат має відносно низьку калорійність і глікемічний індекс. Це означає, що він може бути корисним для людей, які намагаються контролювати вагу або рівень цукру в крові.

Вітаміни і мінерали

Батат є хорошим джерелом вітамінів групи В, а також вітамінів А, С і Е. Він також містить мінерали, такі як кальцій, фосфор, калій і магній.

Каротиноїди

Батат має яскравий помаранчевий колір завдяки каротиноїдам, які є антиоксидантами, що можуть захистити від деяких хронічних захворювань.

Харчові волокна

Батат є хорошим джерелом харчових волокон, які важливі для травлення і загального стану здоров'я.

Корисні для кишечника

Харчові волокна в бататі допомагають підтримувати здоров'я кишечника, запобігаючи діареї та іншим проблемам зі шлунком.

Підтримує роботу мозку

Антиоксиданти в бататі можуть допомогти захистити мозок від пошкоджень, що пов'язані з віком.

Користь для серця

Харчові волокна і антиоксиданти в бататі можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань.

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Як готувати батат

Батат можна готувати різними способами, наприклад, запікати, смажити, варити або тушкувати.

Поради з приготування батату:

Вибирайте тверду солодку картоплю без плям і пошкоджень.

Зберігайте батат у темному, прохолодному місці.

Готуйте батат одразу після очищення або нарізання, щоб він не потемнів.

Проткніть солодку картоплю перед запіканням, щоб вона рівномірно пропеклася.

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