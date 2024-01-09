Як правильно їсти фініки, щоб не нашкодити здоров‘ю

Фініки - це смачні і корисні сухофрукти, які мають багато вітамінів і мінералів. Вони корисні для здоров'я кишечника, серцево-судинної системи, зубів і кісток.

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Про це пише Ukr.media.

Однак, щоб отримати максимальну користь від фініків, їх потрібно правильно їсти.

Чи потрібно знімати шкірку з фініків?

Це питання часто хвилює любителів фініків. Існує два основних підходи до цього питання:

Їсти фініки зі шкіркою. Шкірка фініків містить багато клітковини, яка корисна для травлення. Крім того, вона містить деякі важливі вітаміни і мінерали.

Знімати шкірку з фініків. Шкірка фініків може бути жорсткою і неприємною на смак. Крім того, вона може містити залишки хімікатів, які використовують для обробки сухофруктів.

Якщо ви вирішили їсти фініки зі шкіркою, то перед вживанням їх потрібно ретельно промити. Це допоможе видалити залишки хімікатів і пилу.

Нагадаємо, ми вже писали, чому людям після 50 варто їсти авокадо.

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