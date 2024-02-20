Рідкісну срібну брошку із зображення вовчиці, яка годує Рема та Ромула, знайшли у Валенсії (фото)

Археологи, які проводять розкопки в іспанському місті Віланова-д'Алколеа, виявили унікальну срібну брошку римських часів. Брошка зображує культову сцену з римської міфології: близнюків Ромула та Рема, яких вигодовує вовчиця.

"Це винятковий твір через його рідкість і якість", - зазначив Хосеп Карбо, археолог, який очолює розкопки. За його словами, нині досліджено дуже мало експонатів такого типу, пише Heritagedaily.

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Брошка, розміром близько 4 сантиметрів, датована 2-м століттям нашої ери. Вона зображує момент, коли вовчиця знаходить немовлят Ромула та Рема біля річки Тибр і бере їх під свою опіку.

Віланова-д'Алколеа, як вважають, була старовинною римською поштовою станцією, розташованою вздовж Віа Августа, найдовшої римської дороги в Іспанії. Цей факт робить знахідку брошки ще більш значущою.

"Це свідчить про те, що тут, на цій поштовій станції, зупинялися люди з різних куточків Римської імперії", - говорить Карбо.

Він вважає, що брошка могла бути "привезена сюди кимось із них, або ж виготовлена ​​тут місцевим майстром".

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