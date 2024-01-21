Дитина знайшла у пісочниці римську монету віком 1800 років (фото)

У Бремені в Німеччині 8-річний хлопчик Б'ярн під час гри у пісочниці у своїй початковій школі знайшов срібну монету, викарбувану під час Римської імперії Pax Romana.

Б'ярн натрапив на невеликий срібний предмет, який виявився римською монетою віком 1800 років. Він помчав додому, щоб поділитися знахідкою зі своєю родиною. Його сім'я зв'язалася з владою, яка згодом підтвердила автентичність монети за допомогою археологічної експертизи, пише History Blog.

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Монета була ідентифікована як римський денарій, викарбуваний під час правління імператора Марка Аврелія Антоніна, який правив зі 161 по 180 рік нашої ери.

Срібний денарій вагою 2,4 грама містить інформацію про валютну практику Римської імперії в період, що характеризувався погіршенням якості монет через інфляцію. Ута Галле, державний археолог, пояснила, що ця монета належала до того часу, коли Римська імперія зменшила вміст срібла у своїй валюті.

Хоча відкриття монети в Бремені, місті на півночі Німеччини, справді є надзвичайним, воно викликало питання про те, як вона опинилася в регіоні, який ніколи не був під владою Риму. Одна з теорій припускає, що він монета могла бути придбана, втрачена, або привезена мандрівниками як сувенір.

Згідно з Законом про охорону пам'яток Бремена такі артефакти належать державі, і тому Б'ярне не зможе залишити собі монету. Натомість монету планують віддати до музею Фокке в Бремені.

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