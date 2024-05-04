Розбавте гардероб: який одяг можна позичити у чоловіка, щоб виглядати стильно
Останніми десятиліттями жіночий гардероб активно поповнюється речами з чоловічого. Брючні костюми, джинси, сорочки – це лише деякі приклади того, як "унісекс" завойовує все більше сердець.
Чим же так привабливий чоловічий одяг для жінок? І які речі з нього можна запозичити, щоб виглядати стильно та привабливо? Про це пише Главред.
Чоловіча сорочка: основа гардероба
Чоловіча сорочка – це не просто предмет одягу, а справжній must-have для модної жінки.
Вона має правильний прямий крій, чіткі лінії та актуальний фасон. Граючи з верхніми ґудзиками, можна підкреслити жіночність образу або ж додати йому строгості.
Підбираючи сорочку з чоловічого відділу, зверніть увагу на:
- Розмір: Сорочка має вільно сидіти на плечах, не облягаючи їх.
- Крій: Віддавайте перевагу моделям без зайвих деталей, декоративних елементів та складок.
- Тканина: Вибирайте бавовняні або лляні сорочки, які добре тримають форму та приємні до тіла.
Кардиган: затишок та стиль
Чоловічі кардигани відрізняються від жіночих моделей щільною в'язкою, мінімалістичним дизайном та приглушеними відтінками.
Вони чудово підходять для створення затишних та стильних образів.
При виборі кардигану з чоловічого відділу:
- Візьміть модель на розмір менше, щоб він ідеально сидів на фігурі.
- Віддавайте перевагу нейтральним кольорам, які легко поєднуються з іншими речами.
- Експериментуйте з довжиною та фасоном, щоб знайти кардиган, який підкреслить ваші достоїнства.
Футболка: універсальний солдат
Футболка – це базова річ, яка стане основою для безлічі образів.
Чоловічі футболки з V-подібним вирізом – чудовий вибір для жінок, адже вони візуально подовжують шию та роблять образ більш жіночним.
Підбираючи футболку з чоловічого відділу:
- Не обмежуйте свою фантазію! Футболки можна носити вільно, заправляти в штани або спідницю, закочувати рукава.
- Зверніть увагу на принти та написи. Чоловічі футболки часто мають оригінальні дизайни, які допоможуть вам підкреслити свою індивідуальність.
Штани та джинси: комфорт та стиль
Чоловічі штани та джинси – це чудовий спосіб створити лаконічний та стильний образ.
В них ви будете відчувати себе вільно та комфортно.
При виборі штанів або джинсів з чоловічого відділу:
- Віддавайте перевагу стриманим моделям, які не мають великої кількості декоративних деталей.
- Ретельно підбирайте розмір. Штани та джинси повинні сидіти на вас вільно, не облягаючи та не висячи.
- Не забудьте про ремінь! Він допоможе підкреслити талію та зробити образ більш завершеним.
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Верхній одяг та взуття: завершальні штрихи
Чоловічі куртки, бомбери, худі та толстовки – це не лише практичний одяг, але й стильні елементи гардеробу. Вони допоможуть вам створити модний та актуальний образ.
Нагадаємо, стилісти показали найгарячіший тренд взуття літа 2024.
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