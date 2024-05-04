Розбавте гардероб: який одяг можна позичити у чоловіка, щоб виглядати стильно

Останніми десятиліттями жіночий гардероб активно поповнюється речами з чоловічого. Брючні костюми, джинси, сорочки – це лише деякі приклади того, як "унісекс" завойовує все більше сердець.

Чим же так привабливий чоловічий одяг для жінок? І які речі з нього можна запозичити, щоб виглядати стильно та привабливо? Про це пише Главред.

Чоловіча сорочка: основа гардероба

Чоловіча сорочка – це не просто предмет одягу, а справжній must-have для модної жінки.

Вона має правильний прямий крій, чіткі лінії та актуальний фасон. Граючи з верхніми ґудзиками, можна підкреслити жіночність образу або ж додати йому строгості.

Підбираючи сорочку з чоловічого відділу, зверніть увагу на:

Розмір: Сорочка має вільно сидіти на плечах, не облягаючи їх.

Сорочка має вільно сидіти на плечах, не облягаючи їх. Крій: Віддавайте перевагу моделям без зайвих деталей, декоративних елементів та складок.

Віддавайте перевагу моделям без зайвих деталей, декоративних елементів та складок. Тканина: Вибирайте бавовняні або лляні сорочки, які добре тримають форму та приємні до тіла.

Кардиган: затишок та стиль

Чоловічі кардигани відрізняються від жіночих моделей щільною в'язкою, мінімалістичним дизайном та приглушеними відтінками.

Вони чудово підходять для створення затишних та стильних образів.

При виборі кардигану з чоловічого відділу:

Візьміть модель на розмір менше, щоб він ідеально сидів на фігурі.

щоб він ідеально сидів на фігурі. Віддавайте перевагу нейтральним кольорам, які легко поєднуються з іншими речами.

які легко поєднуються з іншими речами. Експериментуйте з довжиною та фасоном, щоб знайти кардиган, який підкреслить ваші достоїнства.

Футболка: універсальний солдат

Футболка – це базова річ, яка стане основою для безлічі образів.

Чоловічі футболки з V-подібним вирізом – чудовий вибір для жінок, адже вони візуально подовжують шию та роблять образ більш жіночним.

Підбираючи футболку з чоловічого відділу:

Не обмежуйте свою фантазію! Футболки можна носити вільно, заправляти в штани або спідницю, закочувати рукава.

Футболки можна носити вільно, заправляти в штани або спідницю, закочувати рукава. Зверніть увагу на принти та написи. Чоловічі футболки часто мають оригінальні дизайни, які допоможуть вам підкреслити свою індивідуальність.

Штани та джинси: комфорт та стиль

Чоловічі штани та джинси – це чудовий спосіб створити лаконічний та стильний образ.

В них ви будете відчувати себе вільно та комфортно.

При виборі штанів або джинсів з чоловічого відділу:

Віддавайте перевагу стриманим моделям, які не мають великої кількості декоративних деталей.

які не мають великої кількості декоративних деталей. Ретельно підбирайте розмір. Штани та джинси повинні сидіти на вас вільно, не облягаючи та не висячи.

Штани та джинси повинні сидіти на вас вільно, не облягаючи та не висячи. Не забудьте про ремінь! Він допоможе підкреслити талію та зробити образ більш завершеним.

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Верхній одяг та взуття: завершальні штрихи

Чоловічі куртки, бомбери, худі та толстовки – це не лише практичний одяг, але й стильні елементи гардеробу. Вони допоможуть вам створити модний та актуальний образ.

Нагадаємо, стилісти показали найгарячіший тренд взуття літа 2024.

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