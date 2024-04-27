Стилісти показали найгарячіший тренд взуття літа 2024: модні подіуми відпочивають

У модному світі цього року з’явився новий хіт літнього сезону – босоніжки на шнурівці, відомі як "кокетки". Ці елегантні босоніжки прикрашені розкішними деталями: мереживами, бантиками, рюшами та квітковими мотивами. Вони додадуть шарму будь-якому літньому образу, роблячи його запам’ятовуючим.

Доступні варіанти цього взуття включають моделі на високих підборах, стійких танкетках та зручних плоских підошвах. Головна особливість – це красиво переплетені шнурки, які створюють унікальний акцент, повідомляє команда UAportal, ознайомившись із цим модним трендом.

Вибір ідеальної пари літніх босоніжок може стати ключем до створення бездоганного образу. Важливо пам’ятати, що комфорт та актуальність - це основні критерії.

Читайте також: Три літні варіанти взуття, які візуально подовжують ноги та створюють більш стрункий образ

Для жінок невеликого зросту ідеальним варіантом будуть босоніжки на шнурівці з мінімальним декором або з елегантними бантами на задній частині, щоб візуально не скорочувати ноги. Жінкам з пишними формами підійдуть моделі на стійкій танкетці або з невисокими підборами. Високим дамам можна дозволити собі більш виразні варіанти з розкішними квітами, бантами або намистинами - тут можна не обмежувати свою фантазію.

Що стосується комбінування босоніжок з одягом, то стилісти радять носити їх з базовими класичними речами та легкими літніми сукнями нейтральних тонів. Ідеальною парою до босоніжок стануть спідниці або сукні міді-довжини. Ви також можете доповнити свій образ футболками, джинсами, брюками чи сорочками - такий одяг буде виглядати відповідно як для офісу, так і для участі у різних заходах.

Раніше ми розповідали про шість трендових моделей взуття на весну 2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !